مين عندها حبيب كيف عايض.. دمية شمس الكويتية تشعل السوشيال

تداول رواد السوشيال ميديا صور الفنانة شمس الكويتية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت شمس الكويتية مجددا عدة صور لها رفقة دميتها وهي تعلق قائلة: كام وحدة عندها حبيب كيف عايض .

وظهرت شمس الكويتية، مرتديه بلوفر باللون الرمادي الغامق وهي تجلس على مقعد تحتضن دميتها.



ومن الناحية الجمالية ظهرت بقصة شعر قصيرة للغاية منحتها اطلالة مميزة وجذابة، واعتمدت علي نظارة نظر ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



واختارت شمس الكويتية، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور شمس الكويتية رفقة دميتها:

شمس الكويتية