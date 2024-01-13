سيرين عبد النور تتألق بالوردة البيضاء في أحدث إطلالة .. شاهد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيدوهات " انستجرام " جلسة تصوير جديدة خضعت لها.



وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة جذابة وأنيقة وأرتدت فستان باللون الابيض قصير للغاية أعلى الركبة ،وتألقت سيرين بقصة فستان على شكل وردة بيضاء مما نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت سيرين على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها ،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ما منحها إطلالة جذابة.

سيرين عبد النور