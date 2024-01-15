بالأحمر الناري.. جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت جورجينا بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الاحمر النارى مجسم مكشوف الصدر ذو أكمام طويلة مما أبرز رشاقتها وأنوثتها واختارت حذاء باللون الأسود ونسقت معه حقيبة صغيرة باللون الأسود .



فيما تزينت جورجينا بعض الإكسسورات الالماسية، التي منحتها إطلاله مميزة وظهور لافت.



وأكملت جورجينا إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بالاعتماد على الألوان الترابية لتبرز من جمال ملامحها .

وتركت جورجينا شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.