عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الناري.. جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

جورجينا
جورجينا

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت جورجينا بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الاحمر النارى مجسم مكشوف الصدر ذو أكمام طويلة مما أبرز رشاقتها وأنوثتها واختارت حذاء باللون الأسود ونسقت معه حقيبة صغيرة باللون الأسود .

txt

بالتوب القصير.. هيدي كرم بإطلالة مثيرة على الإنستجرام

txt

بإطلالة رياضية.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها


فيما تزينت جورجينا بعض الإكسسورات الالماسية، التي منحتها إطلاله مميزة وظهور لافت.


وأكملت جورجينا إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بالاعتماد على الألوان الترابية لتبرز من جمال ملامحها .

وتركت جورجينا شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

جورجينا
جورجينا عارضة الأزياء اطلاله جريئه الأحمر الناري عبر انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

يؤدي إلى صعوبة الكلام.. علامات وأعراض التهاب الحلق في الشتاء

بالمقادير.. أسهل خطوات عمل لانشون بالزيتون في البيت

بالتوب القصير.. هيدي كرم بإطلالة مثيرة على الإنستجرام

بإطلالة رومانسية .. هبة مجدي برفقة زوجها في أحدث ظهور لها

باطلالة شتوية أنيقة..سلمي أبو ضيف تلفت أنظار الجمهور باللون الأصفر

بإطلالة رياضية.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

برفقة أخيها في عيد ميلاده.. رضوي الشربيني تتألق بإطلالة شتوية جذابة

حافظوا على فلوسكم| هاني الناظر يوجه رسالة لمتابعيه

ترشيحاتنا

عفت نصار: منتخب مصر يعتمد على اللعب الفردي.. وعيب نتأهل كأفضل ثوالث

انشفوا.. حتحوت يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد لقاء موزمبيق

هجوم حوثي خطير على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر|القيادة المركزية تكشف التفاصيل

هدف وحش ف حقنا| رسائل نارية من إبراهيم فايق للاعبي المنتخب.. شاهد

364 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

كان فيه تعالي وثقة زيادة| تعليق مفاجئ من نجم الزمالك على تعادل المنتخب مع موزمبيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ