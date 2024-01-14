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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالتوب القصير.. هيدي كرم بإطلالة مثيرة على الإنستجرام

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هايدي كرم، جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

 


وظهرت هيدي كرم، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت توب قصير لامع باللون الرمادي بقصة كرانيش من ناحية الأكمام ونسقت معه بنطال جينز منحتها إطلاله مميزة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيدي كرم على ترك خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها،

 

ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة الناعمة التي تبرز جمالها الطبيعي مع اختيار أحمر شفاه باللون البينك الذي يبرز أنوثتها، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

إليكم صور هيدي كرم

 

هيدي كرم
هيدي كرم إطلالة مثيرة توب قصير انستجرام بنطال جينز

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