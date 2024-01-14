بإطلالة رياضية.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “ليا” التي بلغت الخامسة من عمرها، ضمن أجواء مميزة مليئة بالفرح والبهجة، بحضور عائلتها وأصدقاء ابنتها الذين شاركوها الاحتفال في أجواء مميزة ورائعة.

كما عبرت نانس عجرم عن حبها الكبير لابنتها، متمنية لها العمر المديد بالسعادة والنجاح.

ولاقت ملابس نانسي عجرم، تفاعلا كبيرا من المتابعين والجمهور.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة رياضية مميزة، ارتدت بلوفر باللون الرمادي، وبنطال باللون الرمادي ونسقت معه حذاء رياضيا باللون الأبيض أكملت إطلالتها الجذابة والجميلة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي على خصلات شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها.

كما اختارت في الماكياج الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها مع اختيار اللون البينك الناعم للشفاه.



وإليكم الصور

فيديو عيد الميلاد إبنه نانسي عجرم

نانسي عجرم رفقة عائلتها