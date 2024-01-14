عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باطلالة شتوية أنيقة..سلمي أبو ضيف تلفت أنظار الجمهور باللون الأصفر

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها بأحدث لقطات لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة شتوية انيقه وجذابه، فارتدت بلوفر باللون الأصفر ونسقت معه بنطال خامة القماش باللون البينك الفاتح وحقيبة يد صغيرة،باللون الابيض متناسقة، مما منحتها اطلاله راقية وأنيقة، ويعتبر لوك مميز، ونالت الاطلالة إعجاب متابعيها 

txt

سيرين عبد النور تتألق بالوردة البيضاء في أحدث إطلالة .. شاهد

txt

بسمة بوسيل تستعرض جمالها داخل البحر فى أحدث ظهور لها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ، تصفيف خصلات شعرها الأسود تتدلى على ظهرها، ووضعت مكياجًا بالألوان الترابية متناسب مع لون بشرتها بطريقة ناعمة وجذابة .

وإليكم صور سلمى أبو ضيف بأحدث ظهور لها

سلمى أبو ضيف 

 

سلمى أبو ضيف
سلمى ابو ضيف إطلالة شتوية سلمى اللون الاصفر إطلالة عصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

برفقة أخيها في عيد ميلاده.. رضوي الشربيني تتألق بإطلالة شتوية جذابة

حافظوا على فلوسكم| هاني الناظر يوجه رسالة لمتابعيه

مذيعة تعلن إصابتها بسرطان الثدي على الهواء وتقدم نصائح مهمة للسيدات

سيرين عبد النور تتألق بالوردة البيضاء في أحدث إطلالة .. شاهد

بسمة بوسيل تستعرض جمالها داخل البحر فى أحدث ظهور لها

للنساء| بعد إصابة مذيعة CNN بسرطان خطير.. احذر هذه الأعراض وأذهب للطبيب فوراً

رسالة مؤثرة من مذيعة CNN تعلن إصابتها بمرض خطير ..اعرف القصة كاملة

شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة تحتفل بعيد ميلاد حماتها بأحدث ظهور لها..شاهد

ترشيحاتنا

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه منذ بداية العملية البرية في غزة

هل الإسراء والمعراج حدثت في شهر رجب؟ اعرف آراء العلماء

تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ