باطلالة شتوية أنيقة..سلمي أبو ضيف تلفت أنظار الجمهور باللون الأصفر

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها بأحدث لقطات لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة شتوية انيقه وجذابه، فارتدت بلوفر باللون الأصفر ونسقت معه بنطال خامة القماش باللون البينك الفاتح وحقيبة يد صغيرة،باللون الابيض متناسقة، مما منحتها اطلاله راقية وأنيقة، ويعتبر لوك مميز، ونالت الاطلالة إعجاب متابعيها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ، تصفيف خصلات شعرها الأسود تتدلى على ظهرها، ووضعت مكياجًا بالألوان الترابية متناسب مع لون بشرتها بطريقة ناعمة وجذابة .

وإليكم صور سلمى أبو ضيف بأحدث ظهور لها

سلمى أبو ضيف