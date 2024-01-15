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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها خلال حفل بالسعودية

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام، خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية بالسعودية، كما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومع أناقتها المعتادة.


وظهرت نانسي وهي تقف على المسرح خلال إحيائها حفل غنائي بالسعودية، وترتدي فستان سواريه طويلا للغاية باللون الأسود  مرصعا بالألماسات الصغيرة، من ناحية الخصر الذي زاد من جمالها ورشاقتها ،مما نالت إعجاب متابعيها وجمهورها بشكل كبير.

 

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وتزينت نانسي بعض الإكسسوارات الألماسية فقد ارتدت عقد متوسط الحجم، وخاتم ألماس، تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

واختارت نانسي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها الذي يبرز جمال أنوثتها.


وتركت نانسي خصلات شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وإليكم صور نانسي عجرم :

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
فستان أنيق فستان اسود حفل غنائي

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