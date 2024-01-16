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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر أمام سموحة بكأس الرابطة

فيوتشر
فيوتشر

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام سموحة بكأس الرابطة المصرية.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، محمود رزق، محمود شعبان

وسط: غنام محمد، حساني اموراني، محمد محمود، علي زعزع ، عبد الكبير الوادي

هجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، علي الفيل، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، محمد زعلوك، مروان محسن.

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سموحة على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

غانا مصر منتخب مصر مودرن فيوتشر سموحة

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