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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان محطة الرصف الجديدة | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الثلاثاء، مشروع محطة الرصف الجديدة بشرق المدينة.

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وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، تفقد أعمال تطوير المحطة الأسفلتية «محطة الرصف»، لتعمل بنظام إسكادا سستم، للحصول على خلطة أسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024/2023م، وإعداد التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات.


وأكد على سرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، مع تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين في العمل.

الجديدة أعمال تطوير الخطة الاستثمارية اللواء جمال نور الدين تنفيذ مشروعات

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