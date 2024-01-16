دون خسائر بشرية.. خروج قطار عن مساره في كفر الشيخ| صور

شهدت محطة فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، خروج قطار عن القضبان قبل دخوله المحطة بأمتار قليلة دون حدوث أي إصابات.

وقال شهود عيان لـ «صدى البلد»، إن القطار كان متجهاً من دسوق إلى محطة البوصيلي بمطوبس، وقبل دخول القطار إلى المحطة بأمتار قليلة خرج عن مساره عند منطقة «التحويلة» وهو يسير ببطء شديد، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

انتقلت الجهات المعنية والشرطية إلى موقع الحادث؛ للاطمئنان على الركاب الذين لم يحدث لهم أي شيء، وجرى استدعاء الفرق الفنية المتخصصة بالسكة الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فنياً حفاظاً على سلامة الرحلات.

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