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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة مسير.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات بمدينة مسير، تضمنت عدداً من شوارع المدينة.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، محمد صلاح عبد الجليل، رئيس مدينة مسير، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على إزالة التعديات والبناء المخالف والإشغالات بجميع شوارع مدينة مسير، فضلاً عن إزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة.

كما وجه برفع مخلفات النظافة أول بأول، وتحسين الخدمات والمرافق، والتواصل مع المواطنين ميدانيا، لإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم.

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إتخاذ الإجراءات القانونية إزالة الإعلانات المخالفة التعديات الإعلانات المخالفة حملة لإزالة الإشغالات

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