محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة مسير.. صور

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات بمدينة مسير، تضمنت عدداً من شوارع المدينة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، محمد صلاح عبد الجليل، رئيس مدينة مسير، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على إزالة التعديات والبناء المخالف والإشغالات بجميع شوارع مدينة مسير، فضلاً عن إزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة.

كما وجه برفع مخلفات النظافة أول بأول، وتحسين الخدمات والمرافق، والتواصل مع المواطنين ميدانيا، لإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم.

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