عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أب بلا قلب.. سائق توك توك ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ

جريمة بشعة
جريمة بشعة

تجرد سائق توك توك بكفر الشيخ، من مشاعر الأبوة والإنسانية، وانهال ضرباً على أبنائه الثلاثة، ما أدى إلى وفاة ابنته الكبرى وإصابة شقيقيها بإصابات بالغة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

كفر الشيخ.. إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بيلا

لهما معلومات جنائية.. ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات في كفر الشيخ

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول «بسنت.م» 12 سنة، طالبة، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وشقيقتها «سهيلة.م»  11 سنة، طالبة مصابة بكدمات وسحجات يالوجه، وشقيقهما «سفيان.م» بجرح بالأذن اليسرى، وجرى حجز المصابين بالمستشفى لاستكمال العلاج.


كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، قيام م.ع 40 سنة، سائق توك توك، مقيم بقرية الطايفة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قام بالتعدي بالضرب على أبنائه وإحداث الإصابات المشار إليها والتي أدت إلى وفاة المجني عليها الأولى، وذلك لرفضهم مساعدته في أعمال تنظيف المنزل.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1526 لسنة 2024م، إداري مركز كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

الداخلية التعدي بالضرب المباحث الجنائية المجني عليها أمن كفر الشيخ جهات التحقيق تعدى بالضرب جثة هامدة سائق توك توك مدير أمن كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بيلا

تحصين 43 ألف طائر بلقاح مضاد لـ الإنفلونزا في كفر الشيخ

لتوفير فرص العمل.. محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بـ4.6 ملايين جنيه

إطلاق حملة ستر ودفا وإطعام لتوزيع بطاطين الشتاء بكفر الشيخ .. صور

بالمجان.. الكشف على 1663 مواطنا خلال قافلة «حياة كريمة» بكفر الشيخ |صور

محافظ كفر الشيخ يطلق المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

كفر الشيخ.. رئيس مركز ومدينة دسوق يبدأ مهام عمله الجديد

حملات نظافة وتجميل بشوارع قرى ومدينة بيلا في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

منتخب مصر يستعد لمباراة غانا في أمم أفريقيا

كلمة قوية للنائب محمد أبو العينين: الاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير الحل الحقيقي

بيان عاجل من كيم جونج أون بشأن الحرب ضد أمريكا وكوريا الجنوبية

الحرس الثوري الإيراني يتبني استهداف قاعدة حرير الأمريكية في العراق

وزير الرياضة: يجب الوقوف بجانب أولادنا صلاح واللاعبين.. ولا يجب أن يخذلونا»

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ