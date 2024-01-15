أب بلا قلب.. سائق توك توك ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ

تجرد سائق توك توك بكفر الشيخ، من مشاعر الأبوة والإنسانية، وانهال ضرباً على أبنائه الثلاثة، ما أدى إلى وفاة ابنته الكبرى وإصابة شقيقيها بإصابات بالغة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول «بسنت.م» 12 سنة، طالبة، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وشقيقتها «سهيلة.م» 11 سنة، طالبة مصابة بكدمات وسحجات يالوجه، وشقيقهما «سفيان.م» بجرح بالأذن اليسرى، وجرى حجز المصابين بالمستشفى لاستكمال العلاج.



كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، قيام م.ع 40 سنة، سائق توك توك، مقيم بقرية الطايفة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قام بالتعدي بالضرب على أبنائه وإحداث الإصابات المشار إليها والتي أدت إلى وفاة المجني عليها الأولى، وذلك لرفضهم مساعدته في أعمال تنظيف المنزل.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1526 لسنة 2024م، إداري مركز كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.