كفر الشيخ.. إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بيلا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم، الإثنين، من تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات علي الأرض الزراعية علي مساحة 22 قيراطاً بنطاق الوحدة المحلية لقرية الشطوط، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

قاد الحملة أيمن غالي، ومحمد ضبعون، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مدينة بيلا، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية بمركز بيلا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.

ووجه المحافظ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.

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