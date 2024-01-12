لهما معلومات جنائية.. ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز مطوبس بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بحوزتهما كمية من المخدرات.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط «هـ.خ» 26 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا، وبحوزته 150 جراماً من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تمكنت مباحث مطوبس من ضبط «ع.ح» 34 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها 18116 لسنة 2023م جنايات مركز مطوبس، وبحوزته 450 جراماً من مخدر الحشيش و200 جرام من مخدر الهيروين وهاتف محمول وسلاح أبيض.