للوقوف علي احتياجاتهم.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفر الشيخ؛ للوقوف علي احتياجاتهم ومتابعة الأطفال الأيتام، والاطمئنان عليهم.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لمشرفي دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام وما يقومون به من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، موجها برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال وتحسين معيشتهم.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود القائمين على رعاية الأطفال والداعمين للأيتام قائلاً: «رعاية الأطفال الأيتام عمل إنساني نبيل».