رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمود مخلص لفوزه بالمركز الثاني في مسابقة الأسرة القرآنية

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ أسرة كلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ لحصول الدكتور محمود أحمد مخلص، الأستاذ المساعد بالكلية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم (فرع الأسرة القرآنية)، والتي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بالتمثيل المشرف لأساتذة جامعة الأزهر في جميع المسابقات والمحافل العلمية على المستويين: المحلي، والدولي، وفي شتى التخصصات الدينية والعلمية والثقافية، لافتًا إلى أن رسالة جامعة الأزهر هي نشر علوم الدين والدنيا في ربوع مصر والعالم، وتجسيد القدوة الحسنة لأخلاق الإسلام التي تتجلى في علم وخلق أساتذتها الذين يُصدِّرون علم الدين والدنيا إلى العالم أجمع.

وفي سياق متصل لفت الدكتور سلامة داود إلى تحقيق الجامعة طلابًا وأعضاء هيئة تدريس منجزات علمية ورياضية خلال العام الماضي تضاف إلى سجل جامعة الأزهر الحافل بالإنجازات على امتداد تاريخها، داعيًا جميع منتسبي الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في المجتمع سياسيًّا ودينيًّا، بما يتفق وسياسة الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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