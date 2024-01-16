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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق سليمان: محمد الشناوي لا يتحمل مسئولية هدفي موزمبيق

طارق سليمان
طارق سليمان

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق، إن محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لا يتحمل تمامًا مسئولية هدفي موزمبيق فى مرمي الفراعنة ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام الوقت الحالي فى كوت ديفوار.

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وأكد مدرب حراس مرمي النادي الأهلي، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن “هدفي منتخب موزمبيق في مرمى منتخب مصر كانت بسبب أخطاء دفاعية، والجميع يتحمل المسؤولية ولكن الأزمة كانت ليس من محمد الشناوي ولا يتحمل أى منهما”.

وأضاف "محمد الشناوي من اللاعبين المميزين والذي دائما قادر على صناعة الفارق واستطاع أن يتصدي لأكثر من كرة خطيرة من منتخب موزمبيق.

محمد الشناوي منتخب مصر

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