برلماني لـ وزير التموين: متى نطبق التسعيرة الجبرية

قال النائب حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، إن المواطن يئن و من حق المواطن أن يجد السلع الهامة متوفرة فى الأسواق، مشيرا إلى أن المواطن للأسف يعانى حاليا من تفاوت الأسعار فى السلع الهامة مثل الأرز الذى ارتفع سعر من 8 جنيهات لأكثر من 30 جنيها وكيلو السكر من 10 جنيهات لأكثر من 40 و50 و60 جنيها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة أدوات رقابية موجهة لوزير التموين والتجارة والداخلية بشأن مشكلات الأسعار والدعم والمخابز.

ووجه المندوه، حديثه لوزير التموين، سبق وأعلنتم عن أن القانون يسمح للحكومة بتطبيق التسعيرة الجبرية، فهل فى هذا الوقت الذى ترتفع فيه أسعار السلع مثل الأرز والسكر، لا يجوز تطبيق تلك التسعيرة الجبرية، متسائلا، متى نطبق التسعيرة الجبرية.

وقال المندوه، أن ما يحدث فى الأسواق يعكس عدم الرقابة، موضحا، نعلم أن هناك أزمة غلاء عالمى، لكن فى نفس الوقت هناك تفاوت كبير فى أسعار السلع، ما يؤكد أننا نفتقد الرقابة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ضبط الرقابة، بهدف السيطرة على الأسعار.