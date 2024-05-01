روسيا تهرب من العقوبات الأمريكية باتباع هذه الخطوة على سفنها

قامت شركة ناقلات نفط حكومية في روسيا بتغيير أسماء بعض سفنها لتصبح بأسماء مدن روسية، وفق ما ذكرت الشرق “بلومبيرج”.

وفرضت أمريكا عقوبات على شركة "سوفكومفلوت" (Sovcomflot PJSC) في فبراير ضمن مجموعة التدابير التي اتخذتها مع دخول الحرب على أوكرانيا عامها الثاني.

كما أضافت 14 ناقلة تابعة للشركة إلى قائمة وزارة الخزانة بأسماء السفن، ليصل إجمالي عددها إلى 21 ناقلة خاضعة للعقوبات.

غيرت الناقلات أيضاً أعلامها من الجابون إلى روسيا، في خطوة من شأنها أن تمنح روسيا درجة أعلى من الثقة بشأن كيفية استخدامها.

وعلى الرغم من أن إعادة تسمية الناقلات قد تعبر عن نبرة التحدي، فإنها ستجعل السفن، وارتباطها بروسيا، أشد وضوحاً.