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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال أيام وموعد متوقع لارتفاعه.. خبير يوضح

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إن انخفاض سعر الدولار وراء انخفاض المعدن الأصفر بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن أسعار الذهب ستشهد استقرارًا وانخفاضًا طفيفًا خلال الأيام القادمة.
 

انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة 

وأشار “البهواشي” خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، إلي أن أسعار الذهب إذا ارتفعت خلال  الأسابيع القادمة سيكون بسبب المناسبات والإقبال من المواطنين قبل عيد الأضحي المبارك.

وأوضح أنه من أسباب انخفاض الأسعار أيضًا، تراجع الطلب وعزوف المواطنين عن الشراء خلال الفترة الحالية، وذلك فى نفس الوقت الذى تشهد فيه السوق زيادة فى المعروض مع بيع حائزى الذهب مقتنياتهم تخوفًا من المزيد من التراجعات

ولفت إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية باتت العامل المؤثر في الأسعار بالسوق المحلية، وسط استقرار في سعر صرف الدولار، والعرض والطلب، مضيفاً أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، مازالت متماسكة.
 

وأكد الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن الانخفاض الذي سيشهده الذهب في الفترة الحالية طفيف للغاية.

 

القضاء بشكل كامل على السوق السوداء للدولار

وأوضح محمد البهواشي أن تحرير سعر الصرف يأتي في إطار القضاء على السوق الموازية، لافتا إلى أن الأسعار انخفضت  بشكل كبير ، ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة قضت على السوق السوداء للدولار نهائيًا وقامت بتوحيد سعر الدولار في فترة أقل من المتوقع.

 

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