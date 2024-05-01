وزير الخارجية الأمريكي لأهالي الأسرى الإسرائيليين: لن نرتاح حتى يعود الجميع

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين يتظاهرون في تل أبيب، قائلا لهم: "لن نرتاح حتى يعود الجميع".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد هتف المتظاهرون: "شكرا بلينكن".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسبق وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس إنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإجراءات التي ما زالت إسرائيل بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعاته المقررة في إسرائيل يوم الأربعاء.