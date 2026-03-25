محافظ مطروح يمنح إجازة لـ50% من العاملين بالمحافظة يومي الأربعاء والخميس

بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية المتوقعة ونشاط الرياح واحتمالية سقوط أمطار.

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح منح إجازة لما يعادل 50% من حجم العاملين بالمحافظة يومي الأربعاء والخميس، مع إعطاء الأولوية للسيدات، وذلك تيسيرًا عليهم في ظل الظروف الجوية المتوقعة.

وأكد محافظ مطروح أن القرار يأتي دون التأثير على الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، مع استثناء المرافق الحيوية والخدمية من هذا القرار لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل منتظم وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة على الطرق السريعة، وتقليل التحركات قدر الإمكان، متمنيًا السلامة للجميع، ومؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.