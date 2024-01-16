وزير الدفاع التركي: وجود قواتنا في شمال العراق هدفه "حماية مدننا"

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولير، اليوم الثلاثاء، أن تواجد القوات التركية في شمال العراق، هدفه حماية الحدود وحماية المدن الداخلية التركية.

وقال غولير في كلمه له أمام البرلمان التركي، حول التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة: لو لم نكن في شمال العراق، لطالت الهجمات حدودنا كما في السابق، ولدفعنا أثمانا باهظة داخل مدننا".

وأضاف غولير: "لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي على طول حدودنا الجنوبية، مهما كانت الأطراف الداعمة له، وبغض النظر عن أسبابه وذرائعه".

وتابع "الجيش التركي تمكن من تحييد 1689 عنصرا إرهابيا، ردا على 3 آلاف و151 محاولة إطلاق نار، وتسلل، إلى القواعد التركية في شمال العراق".