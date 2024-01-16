أكاديمي: نبوءة زوال إسرائيل أصبحت حقيقة

أكد دكتور أحمد فؤاد انور استاذ العبري الحديث بجامعة اسكندرية ان نبوءة زوال اسرائيل اصبحت حقيقة.

وقال انور ان إسرائيل بنيت على أساس غير سليم فضلا عن مايجري داخل إسرائيل عن معارك داخلية بين اليمين المتطرف واليسار والعسكريين والسياسيين وبين الفصائل اليهودية المختلفة.

واضاف انور في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي انور، ببرنامج مصر الجديدة، المذاع على قناة اي تي سي ان منظومة الجيش الاسرائيلي الذي تقوم عليه إسرائيل وقوة الردع تهاوت قدرته العسكرية وثبتت عدم جهوزيته وقدرته وسقطت اسطورة الجيش الذي لا يقهر.