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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق بين إسرائيل وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة بوساطة قطرية.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن “الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة”.

وأضافت: “الاتفاق يشمل تسليم المساعدات للمدنيين في غزة مقابل تسليم الأدوية للرهائن في القطاع”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أكد أنه لا يمكن التعامل مع تصاعد التوتر في ‎البحر الأحمر بشكل منفصل عن الحرب في ‎غزة.

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وقال المسئول القطري، في تصريحات له: “لا يمكن أن نتحدث عن حل للتوترات في المنطقة إذا تجاهلنا وضع الحرب في غزة”.

وأضاف: “أكدنا مرارا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر بالبحر الأحمر”.

إسرائيل حماس

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