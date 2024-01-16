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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يقر بقدرة حماس على مواصلة قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ لبضعة أشهر

صدى البلد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن تقييم استخباراتي للجيش أظهر أن حركة حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية لبضعة أشهر أخرى.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الجيش يظن أنه بدون مناقشة اليوم التالي للحرب سيكون من الصعب الحفاظ على إنجازات الحرب في قطاع غزة”.

وأمس، ذكرت القناة الـ13 العبرية، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، حذر الحكومة من تراجع إنجازات الجيش في غزة بسبب عدم وجود خطة للمرحلة التالية بعد الحرب.

أوضحت القناة الـ13 العبرية، أن هاليفي أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، أن الجيش قد يضطر للعودة إلى مناطق انتهى فيها القتال، بسبب إعادة تجمع مقاتلي حماس في شمال غزة.

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال أمس الإثنين، إن المرحلة القتالية المكثفة في شمال غزة قد انتهت، معلنا عن نهاية وشيكة للقتال العنيف في جنوب القطاع.

وأضاف جالانت، في تصريحات صحفية: “قبل حوالي ثلاثة أشهر عرضت خطة الحرب على مجلس الوزراء مع رئيس الأركان.. أوضحنا مراحل التنفيذ وأكدنا أن مرحلة المناورة المكثفة ستستمر حوالي ثلاثة أشهر.. وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة”.

حماس غزة قطاع غزة

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