الجيش الأردني: إرسال 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

أرسل الجيش الأردني اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات إلى سكان قطاع غزة مكونة من 20 شاحنة لإغاثة القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من مائة يوم.

وذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية، أن القافلة وتضم القافلة 20 شاحنة، تحمل على متنها مساعدات إنسانية وغذائية، بهدف مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف الصعبة وآثار الحرب الدائرة في القطاع.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي تعمل على تسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية عبر جسر جوي وآخر بري، ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.