عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض في رسالة لتل أبيب: أمن إسرائيل فقط مع إنشاء الدولة الفلسطينية

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن أفضل طريق لضمان أمن إسرائيل، هو اتجاه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وخلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار سوليفان إلى اليوم التالي للحرب في غزة، وقال "نحن نفكر في الشكل الذي يجب أن يبدو عليه المستقبل بعد الحرب - منطقة حيث تتمتع إسرائيل بالأمن ويكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة".

وأضاف: "في هذه اللحظة من الصعب تخيل ذلك، لكنه المسار الوحيد الذي يمكن أن ينجح. ليس في غضون سنوات قليلة، ولكن في المدى القريب إذا اتخذ الجميع قرارات شجاعة واختاروا هذا المسار".

وبحسب قوله، فإن "الولايات المتحدة تريد أن ترى إقامة العلاقات مع إسرائيل مرتبطا بأفق سياسي للفلسطينيين، موضحا: الحكومة الإسرائيلية لديها وجهات نظر واضحة في هذا الشأن".

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي أيضا إلى الحرب في غزة: "لا يزال هناك خطر من أن تتحول الأزمة في غزة إلى صراع إقليمي. لكننا نرى طريقًا للتغيير في الحملة في غزة، من خلال تقليل التوترات على الحدود مع لبنان والحد من مخاطر التصعيد في المنطقة، ونحن نعمل على ذلك مع شركائنا في المنطقة".

وقال سوليفان إن "إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الحملة بطريقة تتماشى مع القانون الدولي وتميز بين أعضاء حماس والمدنيين"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع بقية العالم لتحقيق السلام وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات لسكان غزة". 

مستشار الأمن القومي الأميركي البيت الأبيض جيك سوليفان الرئيس جو بايدن امن اسرائيل حل الدولتين إقامة الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

افتتاح محطات الطاقة الشمسية بمواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ