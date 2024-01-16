البيت الأبيض في رسالة لتل أبيب: أمن إسرائيل فقط مع إنشاء الدولة الفلسطينية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن أفضل طريق لضمان أمن إسرائيل، هو اتجاه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وخلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار سوليفان إلى اليوم التالي للحرب في غزة، وقال "نحن نفكر في الشكل الذي يجب أن يبدو عليه المستقبل بعد الحرب - منطقة حيث تتمتع إسرائيل بالأمن ويكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة".

وأضاف: "في هذه اللحظة من الصعب تخيل ذلك، لكنه المسار الوحيد الذي يمكن أن ينجح. ليس في غضون سنوات قليلة، ولكن في المدى القريب إذا اتخذ الجميع قرارات شجاعة واختاروا هذا المسار".

وبحسب قوله، فإن "الولايات المتحدة تريد أن ترى إقامة العلاقات مع إسرائيل مرتبطا بأفق سياسي للفلسطينيين، موضحا: الحكومة الإسرائيلية لديها وجهات نظر واضحة في هذا الشأن".

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي أيضا إلى الحرب في غزة: "لا يزال هناك خطر من أن تتحول الأزمة في غزة إلى صراع إقليمي. لكننا نرى طريقًا للتغيير في الحملة في غزة، من خلال تقليل التوترات على الحدود مع لبنان والحد من مخاطر التصعيد في المنطقة، ونحن نعمل على ذلك مع شركائنا في المنطقة".

وقال سوليفان إن "إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الحملة بطريقة تتماشى مع القانون الدولي وتميز بين أعضاء حماس والمدنيين"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع بقية العالم لتحقيق السلام وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات لسكان غزة".