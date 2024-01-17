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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس رفض النواب مقترح الحكومة أخذ رأى المفتي في أحكام الإعدام

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف النائب على بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كواليس رفض مجلس النواب مقترح الحكومة أخذ رأى المفتى فى أحكام الإعدام مرة واحدة فقط.

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مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

وقال النائب على بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه ما حدث مع رئيس مجلس النواب ووزير العدل اختلاف فى وجهات النظر، وأعطى ضمانات للمتهمين أمام محكمة الجنايات.
وتابع النائب على بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الأمر تم مناقشته فى اللجنة الفرعية ومن اعترض عليه ممثلى وزارة العدل وشئون مجلس النواب، وهو أن يتم محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على درجتين.


 

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