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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب عبدالمنعم إمام: ردود وزير التموين بمجلس النواب لم تكن مقنعة

وزير التموين
وزير التموين

أوضح النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس الشعب ورئيس حزب العمل أن هجوم النواب على وزير التموين هو تعبير عن حجم ما يواجهونه في دوائرهم وفي الشارع المصري بسبب ضعف وزارة التموين.

واضاف عبد المنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدةالذي تقدمه الاعلامية انجي انور على قناة اي تي سي ان النواب تحملوا في دوائرهم مآسي بسبب وزارة التموين وارتفاع الاسعار وغياب الرقابة على الاسواق.

وأكد أن ردود الوزير لم تكن مقنعه ولكن تكرار لردود سابقة ولا يرجى جديد من هذا الوزير او وزراء آخرين في هذه الحكومة.

كما هاجم إمام الحكومة مؤكدا أن البلد تحتاج إلى حكومة جديدة ويكفي هذه الحكومة ما قدمت وأن اي مقارنه بين هذه الحكومة  وحكومات سابقه تعرضت للانتقاد بسبب الأداء فسوف تصب في مصلحة الحكومات السابقة.

وزارة التموين وزير التموين و مجلس الشعب رئيس حزب العمل ارتفاع الأسعار

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