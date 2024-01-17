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رئيس التحرير
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الفقي: القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية" المفاجأة الوحيدة بحرب غزة|فيديو

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال  الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام " العدل الدولية" هي المفاجأة السارة الوحيدة في حرب الـ 100 يوم على غزة، مؤكداً أن موقف جنوب إفريقيا من القضية الفلسطينية شجاع و لها كل التقدير من جميع الدول العربية.

 جنوب إفريقيا من أكبر الدول الإفريقية من حيث الموارد


وأضاف "الفقي" خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن جنوب إفريقيا من أكبر الدول الإفريقية من حيث الموارد في القارة السمراء، لافتاً إلى أن لجوء جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية أفضل للقضية الفلسطينية دولياً من قيام دولة عربية كمصر بنفس الدور لأنها طرف في الصراع.

وأشار مصطفى الفقي المفكر السياسي إلى، أن العرب رابحون من موقف جنوب إفريقيا المشرف و الداعم للقضية الفلسطينية، مضيفاً أنه في جميع الأوضاع يجب اللجوء لمجلس الأمن و قد يتم استخدام الفيتو الأمريكي لوقف جميع هذه المحاولات.

جنوب افريقيا مصطفى الفقي إفريقيا العدل الدولية غزة الدول العربية

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