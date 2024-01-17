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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مصرع مسؤول مكافحة التجسس في حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول مكافحة التجسس في حركة المقاومة الفلسطينية " حماس " و5 من الفصائل الفلسطينية في ضربات بـ قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قضي على قائد خلية مسلحة في مخيم بلاطة بـ نابلس في هجوم بطائرة مسيرة.

وفي صباح اليوم، أفادت وسائل الإعلام العبرية، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 527 قتيلا منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، منهم 192 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصرع ضابط وجندي خلال معارك بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فقد أصيب مقاتـل احتياطي بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة، كما أصيب مسعف احتياطي في غلاف غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن تقييم استخباراتي للجيش أظهر أن حركة حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية لبضعة أشهر أخرى.

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