الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس وقصف مركبة |فيديو

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

وحسب وكالة “شهاب” الفلسطينية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول لموقع المركبة التي تم قصفها على مفرق شارع القدس قرب مخيم بلاطة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت عددًا من المنازل، ودمرت شوارع، وسط مواجهات واطلاق مكثف للنار.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بقوة كبيرة من جيش الاحتلال والتعزيزات العسكرية (أكثر من 30 آلية) من حاجز عورتا وبيت فوريك باتجاه نابلس، قبل أن تحاصر المخيم وتقتحمه وسط تحليق للطيران والمسيرات الإسرائيلية في سماء المدينة.

وأضافت المصادر، أن مواجهات واشتباكات وصفت بـ "العنيفة" اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بدأت عند المدخل الجنوبي للمخيم قبل أن توسع في أحياء عدة، اطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بينما سمع دوي العديد من الانفجارات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى إعداد هذا الخبر.