نشر القناصة وتفتيش الإسعاف.. الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيمها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيمها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوات كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين المدينة من محاورها الغربية والشمالية والجنوبية، باتجاه مخيم طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم طولكرم من كافة مداخله عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به.

وتمركزت عدد من الآليات على مداخل مستشفيي الاسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي القريب من المخيم، ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه.

كما تمركزت قوات الاحتلال عند مدخل مركز الإسعاف في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، واحتجزت طواقمه، وفتشت مركبات الاسعاف ومنعتها من التحرك.