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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة بنادي الرياضات البحرية في البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

بدأت اليوم بمركز الرياضات البحرية بنادي الرياضات البحرية بالبحر الأحمر، فعاليات التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية المهمة، من بينهم حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وايهاب طه وكيل المديرية للشباب، وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة، بالإضافة إلى نادية إبراهيم مديرة الإدارة العامة للشباب، وحنان ثروت وفاطمة سليم من الإدارة العامة للشباب. كما حضر الفعاليات مجموعة من مدربي السباحة المتميزين في محافظة البحر الأحمر.

 

وأوضحت نادية إبراهيم مديرة الإدارة العامة لتنمية الشباب أنه تم تنظيم البطولة التمهيدية في عدة سباقات هامة، منها سباقات 50 متر حرة و200 متر حرة، وكذلك سباقات 50 متر ظهر و200 متر ظهر، وسباقات 50 متر صدر و200 متر صدر، وأخيرًا سباقات 50 متر فراشة و100 متر فراشة، إلى جانب سباق 200 متر متنوع.

 

وأضاف محمد رمضان، منسق البطولة، أنه سيتم تصعيد 5 سباحين و5 سباحات من كل مرحلة عمرية، بإجمالي 30 سباحًا وسباحة، للمشاركة في التصفيات النهائية لبطولة السباحة لمراكز الشباب في المحافظات الحدودية. وستقام التصفيات النهائية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان ومرسى مطروح، في إطار النسخة الثانية لهذه البطولة.

يشكل هذا الحدث الرياضي فرصة للشباب الموهوبين في مختلف المراحل العمرية ليبرزوا مهاراتهم ويتنافسوا على التأهل إلى المرحلة النهائية، وبالتالي، يسهم في تعزيز روح المنافسة والتفوق في مجال السباحة بين الشباب المصري.

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