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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمشاركة 70 دولة و1200 دار نشر.. عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب يكشف التفاصيل

محمد الفقي، عضو اللجنة
محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قال محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدورة ال55 من المعرض تشهد زيادة المشاركات الدولية من ناحية عدد الدول المشاركة ودار النشر.

وأضاف محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن هذا العام هناك 70 دولة مشاركة فى المعرض، و1200 دار نشر، بزيادة حوالي 150 دار نشر و20 دولة عن العام الماضي، وبالتالي يعكس مدى إهتمام الدولة بالمعرفة.

وتابع محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الفاعلية الأكبر على مستوي المنطقة والشرق والأوسط، حيث انه يعد ثاني أكبر معرض للكتاب على مستوي العالم.

محمد الفقى معرض القاهرة الدولي للكتاب دار النشر صباح الورد معرض للكتاب

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