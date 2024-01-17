القومي للطفولة والأمومة يشارك بمبادرة "دوي" في معرض الكتاب

يشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الدورة الـ 55، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه 24 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 6 فبراير.

ويقدم المجلس من خلال مبادرة "دوي" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة لتمكين الطفل (ترفيهية وتعليمية وتوعية وحقوقية للطفل)، على مدار أيام المعرض، سواء بمشاركته في جناح الطفل بالمعرض، أو من خلال القاعات المخصصة بالمعرض.