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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبيع السلع بأسعار مخفضة.. محافظ الغربية يتفقد معرض "معا ضد الغلاء" بكفرالزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لتفقد معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكفر الزيات.

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

بدأت الجولة بتفقد معرض معا ضد الغلاء بكفر الزيات الذي يضم (السكر ، الزيت ، السمن ، الأرز ، المكرونة ، الدقيق اللحوم الطازجة والمجمدة، مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها، الأسماك المجمدة بأنواعها- المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان والخضراوات ومختلف المنتجات»، ويتم بيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروض بالسوق، لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية علاوة على ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع بطريقة واضحة ومعلنة للمواطنين.

وحرص رحمي خلال الجولة على التأكد من المواطنين من توافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقي في أسعار السلع منذ بداية المبادرة.
 

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وشدد محافظ الغربية على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

من جانبهم أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

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