القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم الضفة الغربية ويسقط ضحايا| فيديو

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة دورا في وضح النهار جنوب الخليل.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه جرى إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أي فلسطيني متواجد بالشوارع، "كان هناك سيدة لم تستطع مناداة زوجها وهي على سطح منزلها أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاهها لترتقي شهيدة وكذلك سقط شاب فلسطيني شهيدا ليعلن الإضراب الشامل".

وتابعت: "عندما تقتحم قوات الاحتلال يكون الاقتحام مقرونا إما لاغتيال أو لاعتقال فلسطينيين أو مداهمة أو اجتياح للبلدة أو المدينة أو المخيم، أما ما حدث في دور هو فقط اقتحام وإنزال الأعلام الخاصة بجنوب إفريقيا التي دعمت الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية".

