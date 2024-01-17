محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة إهدار للثروة القومية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها مستمرة.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



و تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنزلة والمطرية ومنية النصر والسنبلاوين ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.



ففي مركز المطرية قال المحاسب نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية بالجسر الواقى على مساحه 85 متر مربع، كما تم ايقاف حالة بناء مخالف دور أول علوى بارض سعده بالجسر الواقى على مساحه 120 مترا مربعا، كما تم إزالة سمل بالطوب الابيض على مساحه 85 مترا مربعا بأرض الحاجة عائشة بالجسر الواقى وتم ايضا ازالة سمل بالطوب الابيض على مساحه 75 مترا مربعا أرض حمزة الريس بالجسر الواقى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.



وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة اعمده خرسانية مخالفة بالدور الثالث علوي بقريه الطوابره التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة علي مساحه 100متر ربع، كما تم إيقاف وإزالة شده خشبيه تمهيدا لصب الدور الارضي وتم ايضا ازاله اعمده وحوائط مخالفه علي مساحه 100متر مربع بقريه الدقانوه الجديده التابعة للوحده المحليه بالعمارنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات..



وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله عدد4 مقابر تقام بالمخالفة وذلك نطاق قرية منشاه الجمال حيث تمت الازالة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..



وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ ازاله فوريه لأحد المواطنين بقرية الشرفا التابعه للوحده القرويه ببرقين خارج الحيز العمراني وذالك بتعليه على مبنى بالدبش قديم بطول 5م وارتفاع واحد متر وتمت الازاله على نفقة المخالف كما تم تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بقرية كفر بدوى التابعه للوحده القرويه بالحصاينه لمبنى عبارة عن سور مبنى مخالف بطول 10 أمتار وارتفاع 2 متر مخالفاً بذلك قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتمت الازالة علي نفقة المخالف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات..



وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..



وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية .

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