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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط أسعار النفط بعد صدور بيانات الصين المخيبة للآمال

صدى البلد

شهدت أسعار النفط الخام انخفاضات قوية، في تداولات، الأربعاء، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب الصيني على النفط الخام خلال الفترة المقبلة.

وبعد صدور بيانات اقتصادية هامة في الصين، ثاني أكبر مستورد لخام النفط عالمياً،  في مستهل تداولات اليوم تعرضت أسعار النفط لضغوط أدت إلى انخفاضها بينها توترات البحر الأحمر وارتفاع الدولار.

وعلى خلفية تداولات عقود النفط القياسية الأربعاء، سجلت العقود الفورية لخام برنت هبوطاً حاداً بنسبة 1.33% ووصلت إلى نحو 76.69 دولاراً للبرميل. وفي الوقت ذاته، انخفضت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 1.28% وسجلت نحو 70.89 دولاراً للبرميل.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، نما ثاني أكبر اقتصاد عالمياً بنسبة 5.2% خلال عام 2023، وهو ما جاء بأقل من تقديرات الأسواق، التي رجحت نمو الاقتصاد بنحو 5.3%. وفي نفس الوقت، تباطأ مؤشر مبيعات التجزئة الصيني السنوي أيضاً.

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