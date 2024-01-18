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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسيرة صلاح الشرنوبي في حفل بالسعودية| اليوم

صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي

تنظم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حفلًا غنائيًا بعنوان “ليلة الشرنوبي”، حيث يقدم فيها الأغاني الخاصة بالملحن الكبير صلاح الشرنوبي.
الحفل يحييه مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى راسهم نانسي عجرم ووائل جسار واصالة واسماء لمنور وراغب علامة ويقام غدا الخميس الموافق 18 من شهر يناير الحالي على مسرح أبو بكر سالم.

ويذاع الحفل على نجوم إف إم يوم الخميس المقبل فى تمام التاسعة مساءً.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه والمشرفة على حفل الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل انطلاقه بثلاثة أيام.

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الحفل الأسبوع الماضي بأربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.

الخميس المقبل الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية الملحن الكبير صلاح الشرنوبي المملكة العربية

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