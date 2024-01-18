مسيرة صلاح الشرنوبي في حفل بالسعودية| اليوم

تنظم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حفلًا غنائيًا بعنوان “ ليلة الشرنوبي ”، حيث يقدم فيها الأغاني الخاصة بالملحن الكبير صلاح الشرنوبي.

الحفل يحييه مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى راسهم نانسي عجرم ووائل جسار واصالة واسماء لمنور وراغب علامة ويقام غدا الخميس الموافق 18 من شهر يناير الحالي على مسرح أبو بكر سالم.

ويذاع الحفل على نجوم إف إم يوم الخميس المقبل فى تمام التاسعة مساءً.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه والمشرفة على حفل الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل انطلاقه بثلاثة أيام.

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الحفل الأسبوع الماضي بأربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.