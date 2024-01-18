بورصة المغرب تغلق على ارتفاع.. وحجم التداولات يبلغ نحو 257 مليون درهم

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها امس على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.37 %، عند 12.594,94 نقطة.



وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.31 %، ليستقر عند 1.031,04 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.13 % بمجموع 936,76 نقطة.



وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.23 % بمجموع 11.656,86 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 257 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 652 مليار درهم مغربي.