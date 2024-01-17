"أوبك" ترفع توقعات الطلب على نفطها 800 ألف برميل يوميا في 2024

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، فيما قالت إن عام 2025 سيشهد زيادة "قوية" في استخدام النفط، بقيادة الصين والشرق الأوسط، في وقت أبكر من المعتاد.

وقال التقرير الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع "أوبك" نموًا في الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا من دون تغيير عن الشهر الماضي.

وتتوقع أوبك باستمرار نموا أقوى للطلب على النفط في 2024 من الآخرين، مثل وكالة الطاقة الدولية.

وأشار تقرير "أوبك" وفقا لـ موقع "العربية.نت"، إلى أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر بقيادة نيجيريا، على الرغم من التخفيضات المستمرة في الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" الأوسع لدعم السوق.

وفي الربع الرابع من عام 2023، بلغ متوسط إنتاج خام "أوبك" 26.7 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا من الطلب على خام المنظمة. وخلال عام 2023 بأكمله، بلغ متوسط إنتاج خام أوبك 27.0 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا من الطلب على خام أوبك.

ووفقا لـ"العربية.نت"، توقعت "أوبك" أن يصل الطلب على خامها في عام 2024 نحو 28.5 مليون برميل يوميا، أي 0.8 مليون برميل يوميا، أعلى من المستوى المقدر في عام 2023.

وقالت المنظمة أنه استنادًا إلى التوقعات الأولية للطلب العالمي وإجمالي العرض من خارج "أوبك" وسوائل الغاز الطبيعي المسال التابعة للمنظمة، من المتوقع أن يصل الطلب على خامها في عام 2025 إلى 29.0 مليون برميل يوميًا، وهو ما يزيد بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا عن المستوى المتوقع في عام 2024.