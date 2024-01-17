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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية​ من 6 دول

صدى البلد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.

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ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين من 15.9 ألف ريال إلى 14.7 ألف ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".


كما تم خفض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من سيريلانكا إلى 13.8 ألف ريال من 15 ألف ريال سابقا، وبنغلاديش من 13 ألف ريال إلى 11.75 ألف، وكينيا من 10.87 ألف ريال إلى 9 آلاف، وأوغندا من 9.5 ألف ريال إلى 8.3 ألف، وإثيوبيا من 6.9 ألف ريال إلى 5.9 ألف ريال.

استقدام العمالة التنمية الاجتماعية العمالة المنزلية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنغلاديش

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