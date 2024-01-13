مؤشر بورصة مسقط يعزز مكاسبه .. والتداولات 9ر23 مليار ريال خلال أسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 30 نقطة، معززًا المكاسب التي سجّلها في الأسبوع السابق عندما ارتفع 91 نقطة، وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4607 نقاط، مسجّلًا أفضل مستوى له منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وفي بورصة مسقط، سجّل مؤشر قطاع الصناعة أفضل صعود مرتفعًا 36 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 21 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 4 نقاط، وسجّل المؤشر الشرعي صعودًا طفيفًا دون نقطة واحدة.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أجواء من التفاؤل بأن تسجل شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة تحسنًا في نتائجها المالية وهو ما دفع أسهم عدد من الشركات القيادية للصعود مثل المها لتسويق المنتجات النفطية، وبنك مسقط، وعمانتل، إلا أنّ الأجواء العامة كانت حذرة في انتظار أن تعلن البنوك والشركات القيادية خلال الأيام المقبلة نتائجها المالية الأولية.

وأشارت النتائج المالية الأولية التي أعلنت عنها عدة شركات الأسبوع الماضي إلى تباين الأداء، فقد قالت شركة مسندم للطاقة إنّها سجّلت في عام 2023 أرباحًا صافية عند 1.9 مليون ريال عُماني مقابل 2.6 مليون ريال عُماني في عام 2022، وقالت الشركة العالمية لإدارة الفنادق أنّ أرباحها الصافية بلغت العام الماضي حوالي 51 ألف ريال عُماني مقابل أرباح بلغت 68 ألف ريال عُماني في عام 2022، وقالت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت إنّها سجلت في الأشهر التسعة الأولى من سنتها المالية الحالية أرباحًا صافية عند 409 آلاف ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 50 ألف ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأعلنت شركة منتجع شاطئ صلالة ارتفاع خسائرها خلال العام الماضي إلى 780 ألف ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 558 ألف ريال عُماني في عام 2022.

ارتفاع القيمة السوقية

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و941 مليون ريال عُماني مسجلةً مكاسب أسبوعية عند 129 مليون ريال عُماني.

وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بإدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل (فودافون) في السوق الثالثة، وقامت الشركة برفع رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص من 500 ألف ريال عُماني إلى 97.2 مليون ريال عُماني، وتعد فودافون المشغّلَ الثالث للاتصالات المتنقلة في سلطنة عُمان وبدأت عملياتها في عام 2021، غير أنها لم تتحول إلى شركة مساهمة عامة.

ودفعت الأجواء الحذرة التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي قيمة التداول والصفقات المنفذة إلى التراجع، فقد تراجعت قيمة التداول من 26.4 مليون ريال عُماني إلى 8.8 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 6855 صفقة إلى 3725 صفقة.

وركّز المستثمرون على سهم أوكيو لشبكات الغاز التي أقرت في 7 يناير توزيع أرباح نقدية بـ 7.6 بيسة للسهم الواحد، وشهد السهم تنفيذ 2605 صفقات بقيمة 3.4 مليون ريال عُماني وأغلق السهم على 149 بيسة متراجعًا 6 بيسات خلال الأسبوع.

وتصدرت أوكيو لشبكات الغاز الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول مستحوذة على 38.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط في المرتبة الثانية بـ 1.7 مليون ريال عُماني، وحلّت شركة صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الثالثة بـ 633 ألف ريال عُماني تمثل 7.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 20 ورقة مالية مقابل 22 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجّل سهم صناعة مواد البناء أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 8.3 بالمائة وأغلق على 52 بيسة، وارتفع سهم المها للسيراميك بنسبة 5.9 بالمائة وأغلق على 196 بيسة، وصعد سهم المها لتسويق المنتجات النفطية إلى ريال و90 بيسة مسجّلًا صعودًا بنسبة 5.8 بالمائة.

وفي المقابل سجّل سهم ظفار للأغذية والاستثمار أعلى التراجعات وأغلق على 50 بيسة مسجّلًا هبوطًا بنسبة 10.7 بالمائة، وتراجع سهم كلية مجان بنسبة 7.4 بالمائة وأغلق على 100 بيسة، وتراجع سهم تكافل عُمان للتأمين بنسبة 6.5 بالمائة وأغلق على 43 بيسة.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الشركة الخليجية لإنتاج الفطر أنّ مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمائة بما يعادل 15 بيسة لكل سهم، لتكون بذلك أول شركة تعلن أنها سوف توزع أرباحًا على مساهميها بعد أن انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر الماضي، غير أنّ الشركة لم تُعلن نتائجها المالية حتى نهاية الأسبوع الماضي، وأغلق سهم الشركة على مستواه السابق البالغ 226 بيسة في تداولات بلغت قيمتها 11 ألف ريال عُماني.