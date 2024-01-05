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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تشارك في المعرض العربي للطوابع بـ مبنى البريد المصري

جناح سلطنة عمان
جناح سلطنة عمان

تشارك سلطنة عُمان في المعرض العربي للطوابع والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجارى، بمبنى البريد المصرى التاريخى بميدان العتبة.

ويأتي المعرض بمشاركة 7 دول عربية وبحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر؛ وذلك تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس وزراء الاتصالات العرب.

حيث استعرض بريد عُمان خلال المعرض أبرز الطوابع والمقتنيات الحصرية .

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الأمانة العامة لجامعة الدول العربية البريد المصري الدكتور شريف فاروق جامعة الدول العربية رئيس مجلس ادارة البريد المصري

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