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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

12.5مليون معاملة رقمية أنجزها المستفيدين من"كهرباء دبي" في 2023

هيئة كهرباء ومياه
هيئة كهرباء ومياه دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز متعامليها نحو 12.5 مليون معاملة رقمية خلال عام 2023، مقارنة بنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 25%.

وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:" نحرص على توفير جميع خدمات الهيئة عبر مختلف القنوات الرقمية لضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة وسلسة ذات قيمة مضافة للمتعاملين، لتوفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها".

البنية الرقمية المتطورة:

وأضاف " أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 99.62% والتكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة بنهاية عام 2023".

دبي معاملة رقمية كهرباء ومياه دبي الذكاء الاصطناعي البنية الرقمية

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