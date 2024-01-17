أشرف سنجر: المرأة الأمريكية أكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية من الرجل

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ المرأة الأمريكية في قياسات الرأي العام كانت أكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية من الرجل الأبيض الأمريكي، وهذه نقطة مهمة لأن الأمهات تشكلن عقول الأبناء في السنوات المقبلة.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" لبرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نستطيع القول بأن الأمريكيين أو الرأي العام الأمريكي في السنوات القادمة سيكون له تأثير كبير على حل القضية الفلسطيني بشكل كبير جدا".

وتابع خبير السياسات الدولية: "بايدن طلب الاجتماع بقادة الحزين الجمهوري والديموقراطي من أجل تسهيل المساعدات لإسرائيل، لأنه يرى أن الشعب الأمريكي منقسم بشأن دعم إسرائيل وآخرين متعاطفين مع القضية الفلسطينية، وأرى أن بايدن سيكون آخر رئيس في البيت الأبيض حتى لو جاء أي رئيس جمهوري يقدم الدعم اللامحدود لدولة الاحتلال".

سيناريوهات طرد الفلسطينيين

وواصل: "في تصوري، أن الأمريكيين يبلغون الإسرائيليين من الآن أنهم يجب عليهم العيش بسلام في الشرق الأوسط وعدم معاداة مصر وجر صراع مع دولة إقليمية كبيرة، وليس هناك حل أو حاجة إلى جر صراع مع الأردن والتخلي عن سيناريوهات طرد الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو الأردن".