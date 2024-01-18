بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد استهداف الحوثي لسفينة في خليج عدن

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانًا عاجلاً لها منذ قليل، قالت فيه إن جماعة الحوثي اليمنية استهدفت بطائرة دون طيار، السفينة "جينكو بيكاردي" بخليج عدن، مشيرةً إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات لكنه ألحق بعض الأضرار المادية.

وقالت في بيان لها: "تم إطلاق هجوم بطائرات بدون طيار في اتجاه واحد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وضرب السفينة جينكو بيكاردي في خليج عدن، وهي سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "لم تقع إصابات وتم الإبلاغ عن بعض الأضرار، والسفينة جينكو بيكاردي صالحة للعمل والإبحار".

ومساء أمس، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الحادث، قائلة في بيان لها إن "لعملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ودعما وإسنادا لصمود الأخوة في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".

وأكدت أن "قواتها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر كافة، ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم"، بحسب البيان.

وجددت التأكيد أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وأشارت إلى "استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى الوجهات حول العالم كافة، عدا موانئ فلسطين المحتلة"، قائلة إن "عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".